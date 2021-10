Oma Akatugba, giornalista e amico di Victor Osimhen, ha espresso le proprie considerazioni sull’attaccante del Napoli

Oma Akatugba, giornalista e amico di Victor Osimhen, ha espresso le proprie considerazioni sull’attaccante del Napoli. Le dichiarazioni rilasciate su Twitter.

RENDIMENTO – «Osimhen è cresciuto ed ora è diventato molto importante per il Napoli. Grazie al nuovo allenatore Luciano Spalletti che ha cambiato lo stile della squadra per tirare fuori il meglio da Victor Osimhen, messo al centro della squadra. La scorsa stagione la squadra non ha giocato con la sua forza e questo non ha aiutato né Victor né il Napoli».

INFORTUNI – «Ha avuto diversi problemi la scorsa stagione, ma non sono gli unici motivi per cui non ha raggiunto i massimi livelli. Ci sono così tante cose all’interno di una squadra di calcio che i tifosi non sanno… I giocatori a volte possono scontrarsi l’uno con l’altro ed ecco perché è necessario avere un allenatore con carisma e personalità forti, per stabilizzare le cose».