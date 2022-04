Un giornale nigeriano riporta i divieti che il Napoli ha imposto al suo calciatori, tra i quali il divieto di fare shopping ed i social

Il quotidiano nigeriano Sporting Sun ha riportato oggi i numerosi divieti che il Napoli avrebbe imposto a Victor Osimhen in questo finale di campionato.

Tra le cose che l’attaccante non potrà fare è riportato lo shopping, andare in discoteca e usare i social, se non per comunicazioni importanti.