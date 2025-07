Osimhen Galatasaray, tutto fatto: ci sono le garanzie, ecco quando ci saranno le visite mediche e le firme

Osimhen Galatasaray, è fatta: ci sono le garanzie, ecco quando ci saranno le visite mediche e le firme sul contratto

La lunga e intricata trattativa tra SSC Napoli e Galatasaray per il trasferimento di Victor Osimhen, attaccante nigeriano classe 1998, sembra giunta finalmente alla fase conclusiva. Dopo settimane di discussioni, rilanci economici e ostacoli burocratici, nella giornata di ieri è stato compiuto un passo decisivo verso la chiusura dell’affare.

I legali dei due club hanno lavorato senza sosta per perfezionare lo scambio dei documenti firmati, elemento chiave per ufficializzare l’intesa. L’accordo economico raggiunto prevede un trasferimento da 75 milioni di euro complessivi: i primi 40 milioni saranno versati entro la fine di luglio, mentre i restanti 35 verranno saldati in due tranche da 17,5 milioni ciascuna entro il 2026. A sbloccare l’iter è stato l’arrivo delle garanzie bancarie richieste dal club partenopeo—nello specifico le lettere di credito—fondamentali per procedere con l’aspetto contrattuale.

Victor Osimhen, protagonista assoluto dell’ultima stagione azzurra con le sue 26 reti in campionato, è considerato uno dei centravanti più esplosivi del panorama europeo. Il Galatasaray, allenato da Okan Buruk (tecnico turco ex nazionale), punta sull’attaccante per rilanciare le ambizioni internazionali del club.

Al momento restano da perfezionare solo gli ultimi passaggi formali: visite mediche, firma del contratto e l’annuncio ufficiale, previsto già per lunedì. All’interno dell’accordo è stata inclusa una clausola anti-Italia, valida fino al 2027, che impedirebbe al Galatasaray di cedere Osimhen a un altro club italiano. Inoltre, il Napoli ha ottenuto una percentuale pari al 10% su una futura rivendita del giocatore.

L’operazione rappresenta uno dei trasferimenti più onerosi dell’estate, con implicazioni importanti per il mercato europeo. Seguendo le evoluzioni di questo accordo, si capisce come Napoli continui a giocare un ruolo strategico anche fuori dal campo. Lo riporta il Corriere dello Sport.