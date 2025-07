Osimhen al Galatasaray: il Napoli fa inserire la penale ‘anti-Italia’ in cosa consiste e perché è così importante per gli Azzurri

La telenovela sul futuro di Victor Osimhen si arricchisce di un capitolo fondamentale. La giornata di oggi, giovedì 17 luglio, è cruciale per il trasferimento dell’attaccante al Galatasaray, con il Napoli e il club turco in contatto costante per chiudere un’operazione complessa e ricca di dettagli. La volontà del giocatore è chiara e funge da motore per l’intera trattativa: Osimhen vuole tornare a Istanbul e non ha alcuna intenzione di presentarsi al ritiro agli ordini di Antonio Conte, mantenendo il braccio di ferro con il presidente Aurelio De Laurentiis.

La trattativa: cosa manca per la chiusura?

Con la clausola rescissoria presente nel contratto dell’ex Lille ormai scaduta, le due società stanno lavorando per trovare una quadra sulla formula di pagamento che possa soddisfare il Napoli e allo stesso tempo venire incontro alle esigenze del Galatasaray. I contatti, proseguiti anche nella serata di ieri, mirano a limare la distanza economica entro la fine di questa settimana. Ma il passo avanti più significativo non è di natura finanziaria.

Trovato l’accordo sulla penale “anti-Italia”

Come riportato dall’esperto di mercato Matteo Moretto, nella tarda serata di ieri i dirigenti dei due club, inclusi De Laurentiis e il DS Manna, hanno raggiunto un’intesa su uno dei punti più spinosi e cruciali dell’intera operazione. È stato infatti concordato l’inserimento di una clausola “anti-Italia” nel contratto di cessione.

In cosa consiste? Si tratta di una penale economica, della durata di due anni, che il Galatasaray dovrebbe versare al Napoli qualora cedesse Osimhen a un altro club italiano in questo lasso di tempo. In sostanza, De Laurentiis si è assicurato una garanzia fondamentale: evitare di ritrovarsi il suo ex centravanti come avversario in Serie A o, in alternativa, garantirsi un ulteriore e cospicuo incasso da questo scenario. Sistemato questo paletto strategico, la strada per l’addio di Osimhen appare ora leggermente più in discesa. La trattativa continua, ma con un ostacolo in meno.