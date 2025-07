Osimhen Galatasaray, trattativa in standby; il presidente del club: «Non faremmo niente che ci mette in difficoltà finanziaria»

La trattativa per il possibile trasferimento di Victor Osimhen al Galatasaray ha subito una brusca frenata, se non addirittura un momentaneo stop. Dopo settimane di contatti, voci e ottimismo crescente, il Napoli ha sospeso i colloqui in attesa di garanzie economiche precise sui termini di pagamento. I turchi avrebbero offerto una cifra vicina ai 75 milioni di euro, ma le modalità dilazionate e non del tutto chiarite hanno sollevato dubbi a Castel Volturno, rallentando un’operazione che sembrava sul punto di decollare.

Per Osimhen si tratterebbe di un ritorno a Istanbul, dopo la parentesi della passata stagione in prestito, durante la quale il centravanti nigeriano ha fatto innamorare i tifosi del Gala. Il Napoli, però, non intende svendere uno dei suoi asset più preziosi e, dopo la stagione tormentata segnata da infortuni, vuole comunque chiudere la cessione con condizioni economiche solide e immediatamente esigibili.

A gettare acqua sul fuoco è intervenuto direttamente il presidente del Galatasaray, Dursun Özbek, che ha voluto chiarire la posizione del club in merito alla gestione finanziaria e ai rumors legati al possibile colpo di mercato.

DICHIARAZIONI DI OZBEK – «Non abbiamo mai fatto nulla che mettesse in difficoltà finanziaria il Galatasaray. Al Galatasaray tutto procede secondo le regole. Non abbiamo mai fatto, e non faremo mai, mosse che possano mettere il club in difficoltà finanziaria. E questo vale anche per Osimhen e il suo possibile trasferimento da noi».

Le parole del numero uno giallorosso mirano a rassicurare l’ambiente e, allo stesso tempo, a lanciare un segnale distensivo verso il Napoli. Il messaggio è chiaro: il Gala è interessato a Osimhen, ma non forzerà i conti per assicurarselo.

Nei prossimi giorni sono attesi nuovi contatti tra le parti, ma al momento la trattativa resta in stand-by. E il futuro dell’attaccante nigeriano torna ad essere un enigma di mercato.