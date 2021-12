Osimhen, il Napoli agisce per vie legali con la Federazione nigeriana? Il punto

Continua a far discutere il caso Victor Osimhen. Il Napoli potrebbe ricorrere alle vie legali verso la Federazione nigeriana

Secondo quanto riportato da Radio Kiss Kiss, il Napoli sarebbe pronto ad agire per vie legali con la Federazione nigeriana. Pomo della discordia è la situazione legata a Victor Osimhen, attualmente positivo al Covid e in isolamento in Patria.

Il club azzurro è infastidito dal fatto che l’attaccante non farà rientro in Italia, partendo invece direttamente per la Coppa d’Africa.