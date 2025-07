Osimhen Napoli: l’attaccante non si presenta alla convocazione con un certificato medico; intanto all’orizzonte spunta una big

Continua la telenovela Osimhen-Napoli: l’attaccante non si presenta in ritiro, il Galatasaray è in stand by e all’orizzonte…

Il matrimonio tra Victor Osimhen e il Napoli è giunto al capolinea, e non senza strascichi. Dopo mesi di silenzi, tensioni e una separazione ormai annunciata, il centravanti nigeriano ha deciso di non presentarsi alla convocazione per l’inizio della nuova stagione, giustificandosi con un certificato medico: «stress». Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, è la conclusione di un braccio di ferro lungo e logorante, iniziato ben prima dell’estate.

Il legame tra Osimhen e il Napoli si è incrinato già nel 2023, ai tempi del rinnovo contrattuale, gestito con freddezza e trattato come una formalità più che un progetto comune. A quell’accordo, molto ricco (10 milioni netti a stagione), è seguita una stagione turbolenta, culminata nella decisione del giocatore di rompere definitivamente. E se il Napoli ha provato a trarre vantaggio dalla clausola rescissoria da 75 milioni, il mercato ha remato contro. L’Al-Hilal si era detto pronto a pagare subito, ma poi si è defilato. Il Galatasaray, che ha già trovato l’intesa con il giocatore dopo il prestito della scorsa stagione, ha presentato un’offerta da 40 milioni cash più due rate, ma De Laurentiis non si fida: chiede garanzie, fidejussioni, lettere di credito.

In tutto questo, Osimhen ha scelto Istanbul: lì si sente valorizzato, protagonista, lì ha ritrovato gol e serenità (36 reti totali nell’ultima stagione). Per restarci, serve l’ok del Napoli, che però non intende svendere il centravanti acquistato nel 2020 per una cifra record. La separazione si consuma dunque con freddo calcolo e reciproci sospetti, senza più il velo della riconoscenza o il rispetto formale.

E intanto, da Parigi arrivano segnali. Il PSG, storico interlocutore del Napoli (Lavezzi, Cavani, Fabian Ruiz, Kvaratskhelia), ha chiesto informazioni attraverso Luis Campos. Che sia solo un altro capitolo o l’inizio di una nuova pista? Intanto, la rottura è ormai definitiva.