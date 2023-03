Osimhen: «Per diventare come Drogba devo vincere anche con la Nigeria»

Victor Osimhen, attaccante del Napoli e della Nigeria, ha parlato della possibilità di diventare un’icona della sua nazionale

Victor Osimhen, attaccante del Napoli e della Nigeria, ha parlato a Supersport Football della possibilità di diventare un’icona della sua nazionale, come Didier Drogba con la Costa d’Avorio.

PAROLE – «Spero davvero tanto di poterlo diventare, so che devo ancora crescere e che ho ancora dato da dare alla mia squadra. Per pensare di diventare quello che è stato Drogba per la Costa d’Avorio, allora vuol dire che dovrò vincere con la Nigeria. Abbiamo una grande squadra e dobbiamo credere di potercela fare».