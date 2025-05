Padania Football Association – Progetto No Limits al Torneo Internazionale Tuttingioco: si scende in campo tra il 24 e il 25 maggio a Canneto sull’Oglio (MN)

È tutto pronto per il 16º Torneo Internazionale Tuttingioco: tra il 24 e il 25 maggio la Rappresentativa Padania Football Association Progetto No Limits scenderà in campo a Canneto sull’Oglio (MN) insieme ad altre 35 squadra nell’importante torneo di calcio a cinque per diversamente abili. Il Torneo è sapientemente organizzato dal Patron Francesco Zucca e dal suo instancabile team dell’Associazione Fuorigioco Mantova ODV, sotto l’egida del C.S.I. Questa inclusiva e ormai storica manifestazione vanta le passate partecipazioni di club del calibro di Barcellona, Chelsea, Everton, Liverpool, Monaco, Repubblica Di San Marino, Odense Denmark, Torino, Juventus, Milano, Cagliari, Parma, Modena, Verona e tanti altri.

La Rappresentativa Padania, supportata dai partner Tecnotetto e Banca d’Alba e dallo sponsor Givova, presenta la seguente lista di giocatori: Roberto Bressan (Juventus One), Pier Mario Gardino (Torino For Disabled), Alessandro Pighi (Insuperabili), Mirko Scrivano (Filadelfia Team For Disabled), Marco Purita (Terzo Tempo), Luca Arata (Vicenza Amputati), Matteo Razzano (Torino For Disabled), Luca Bovone (Insuperabili), Federico Vada (Torino For Disabled); e i seguenti dirigenti: Olisse Viscardi (ds) e Mauro Tarasco (ct). La squadra parte da Torino, venerdì 23 maggio pomeriggio e rientrerà domenica 25 maggio pomeriggio. Il gruppo sarà alloggiato allo splendido B&B “I Mori” di Sorbara d’Asola (MN) a dieci minuti dall’Impianto Sportivo della U.S. Cannetese a Canneto sull’Oglio. Sabato 24 mattina e pomeriggio, si disputeranno le qualificazioni, e domenica 25 mattina, le finali.