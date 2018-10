Padova-Pescara rinviata per pioggia: la data ufficiale del recupero

Rinviato il match in programma questa sera tra Padova-Pescara, posticipo della giornata di Serie B in programma all’Euganeo: ecco la data del recupero

Padova-Pescara non si è giocata, il posticipo di Serie B è stato rinviato a causa della pioggia che si è abbattuta allo Stadio Euganeo. Questa sera era in programma alle ore 21 il posticipo della giornata numero 6 del campionato di Serie B 2018/2019, tuttavia, il diluvio che si è abbattuto sul capoluogo veneto ha costretto l’arbitro Volpi a rinviare la sfida. Il campo dell’Euganeo, infatti, non ha retto alla forte pioggia nella serata padovana e il rimbalzo del pallone sul campo bagnato non permetteva il regolare svolgimento del match.

Ecco perché il fischietto Volpi, dopo il primo sopralluogo insieme ai capitani di ambedue le squadre, ha deciso di attendere altri 45 minuti prima della decisione finale sul disputare o meno la sfida. Anche la seconda ispezione delle 21.45 però ha portato ad un nulla di fatto, con la conferma dell’impossibilità di giocare questa sera. Una prima data possibile per il recupero sembrava essere quella di domani, martedì 2 ottobre alle ore 15, tuttavia è giunto in serata l’orario ufficiale del recupero. La Lega B ha comunicato che in accordo con le due società la gara si giocherà domani, martedì 2 ottobre, alle ore 17:30.