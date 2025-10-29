Torino News
Pagelle Bologna Torino 0-0: ecco i TOP-FLOP e i voti della partita
I voti, i top e i flop del match valido per la 9ª giornata del campionato di Serie A 2025/26: pagelle Bologna Torino
Finisce senza reti la sfida del Dall’Ara tra Bologna e Torino. Le due compagini ci provano ma si annullano, con i granata che ottengono un punto prezioso grazie su un campo difficile grazie a una prestazione estremamente solida in difesa. Il primo tempo si svolge all’insegna dell’equilibrio e regala l’occasione più netta per il Torino al 23′: Adams, servito in area, calcia con potenza ma la sua conclusione viene fermata dalla traversa. Il Bologna risponde subito con un tiro pericoloso di Lykogiannis, deviato in angolo da un attento Paleari.
Nella ripresa il Bologna spinge, ma l’organizzazione difensiva dei ragazzi ben organizzati in campo da mister Baroni regge. Ngonge prova a sorprendere dalla distanza, ma senza successo. Paleari si dimostra ancora reattivo in un paio di occasioni. I ritmi – già poco elevati – vengono quindi spezzati dai cambi (i piemontesi ci provano con Simeone e Zapata, i padroni di casa con Orsolini) ma non c’è più spazio per vere occasioni da gol. Il match si conclude sullo 0-0, un risultato che premia la compattezza del Torino e che forse fa più “felici” gli ospiti che la squadra oggi allenata da Niccolini. Vediamo quindi i voti, i top e i flop del match valido per la 9ª giornata del campionato di Serie A 2025/26: pagelle Bologna Torino.
TOP BOLOGNA TORINO: Casadei
FLOP BOLOGNA TORINO: Gineitis
PAGELLE BOLOGNA TORINO:
Bologna (4-2-3-1): Skorupski 6; Zortea 6.5, Vitik 5.5, Lucumi 6, Lykogiannis 6.5; Moro 6, Ferguson 6 (dal 67’ Freuler 6); Bernardeschi 6.5 (dal 67’ Orsolini 6), Odgaard 5.5 (dall’82′ Fabbian SV), Cambiaghi 5.5 (dal 67’ Dominguez 6); Dallinga 5.5 (dal 46’ Castro 6).
Torino (3-5-1-1): Paleari 6.5; Tameze 6 (dal 57’ Ismajli 6), Maripán 6.5, Coco 6.5; Pedersen 6, Casadei 7, Ilic 6 (dal 79’ Asllani SV), Gineitis 5 (dal 58’ Vlasic 6), Lazaro 5.5; Ngonge 5.5 (dall’86′ Zapata SV); Adams 5.5 (dal 57’ Simeone 6).
Bologna Torino 0-0: possesso rossoblù e ripartenze granata, ma alla fine Niccolini e Baroni non si fanno male. Pareggio soporifero al Dall’Ara
Moviola Bologna Torino, l’episodio chiave del match