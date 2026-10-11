Pagelle Como Roma: Malen rischia di combinarla grossa, Gollini carpe diem! L’attacco di Fabregas delude VOTI

Pagelle Como Roma: i voti e i giudizi ai protagonisti del match, valido per la 6ª giornata di Serie A 2026/27
Pagelle Como Roma: i voti e i giudizi ai protagonisti del match, valido per la 6ª giornata di Serie A 2026/27
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COMO: Butez 6; Couto 6 (88′ Kempf SV), Ramon 6.5, Chalobah 6.5, Kaiki 6.5; Da Cunha 6 (78′ Baturina SV), Perrone 5.5 (88′ Milla SV); Diao 6.5 (88′ Addai SV), Nico Paz 6, Caqueret 5.5 (66′ Rodriguez 6.5); Douvikas 5. All. Fabregas 6
ROMA: Gollini 7; Mancini 6.5, Ndicka 6.5, Hermoso 6.5 (60′ Balerdi 6); Wesley 6, De Roon 6.5, Koné 6 (89′ Pisilli SV), Molina 6; Dybala 5.5 (89′ Lulli SV), Pellegrini 6 (46′ Soulé); Malen 5. All. Gasperini 6