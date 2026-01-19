Voti&Stats
Pagelle Cremonese Verona, i voti della sfida dello Zini: vince la paura, che sfortuna per Giovane!
Pagelle Cremonese Verona, i voti della sfida dello Zini: analisi dei protagonisti della 21a giornata di Serie A! Ecco i top e i flop
Si chiude Cremonese Verona con la vittoria dei grigiorossi nella sfida valida per la 21a giornata di Serie A. Di seguito le nostre pagelle dedicate ai protagonisti scesi in campo al Zini.
I VOTI
CREMONESE – Audero 6,5, Ceccherini 5 (dal 73′ Folino 6), Baschirotto 5, Bianchetti 5, Barbieri 6 dall’89’ Floriani sv), Grassi 6,5 (dall’89’ Collocolo sv), Bondo 6, Vandeputte 5 (dall’83’ Zerbin sv), Terraciano 5,5, Vardy 6, Bonazzoli 5 (dal 73′ Moumbagna 6).
HELLAS VERONA – Perilli 6; Slotsager 6.5, Nelsson 6,5, Ebosse 6 (dal 71′ Harroui 6); Lirola 6 (dall’86’ Oyegoke sv), Gagliardini 6.5, Bernede 6,5, Bradaric 6; Giovane 7, Orban 6, Sarr 5 (dal 65′ Serdar 6,5).
