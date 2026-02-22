Connect with us
Torino News

Pagelle Genoa Torino 3-0: ecco i TOP-FLOP e i voti del match di Serie A

Published

2 ore ago

on

By

Baroni

I voti, i top e i flop del match valido per la giornata 26 del campionato di Serie A 2025/26: pagelle Genoa Torino.

TOP GENOA TORINO: Ekuban
FLOP GENOA TORINO: Maripan

Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano

VOTI GENOA TORINO:

GENOA (3-5-2): Bijlow 6; Marcandalli 6, Ostigard 6.5, Vasquez 6.5; Norton-Cuffy 7 (dal 70′ Sabelli 6), Malinovskyi 6,5 (dall’85’ Onana SV), Frendrup 6.5, Baldanzi 7 (dal 65′ Amorim 6), Ellertsson 6.5; Ekuban 7,5 (dal 65′ Messias 7), Colombo 6.5 (dal 66′ Ekhator 6).
Allenatore: De Rossi 7.

TORINO (3-5-2): Paleari 5; Coco 5, Maripan 4.5 (dal 46′ Ismajli 5.5), Ebosse 5 (dal 46′ Prati 6); Lazaro 5, Vlasic 6.5, Ilkhan 4, Gineitis 6, Obrador 6 (dall’ 83′ Pedersen 5); Simeone 5 (dal 68′ Nije 6), Kulenovic 5 (dal 61′ Zapata 5).
Allenatori: Baroni 4.5

