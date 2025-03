Pagelle Inter-Feyenoord: i voti, i top e i flop del match di Champions League

I top e i flop del match valido per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League 2024/25: pagelle Inter-Feyenoord

Quali sono state le migliori prestazioni di Inter-Feyenoord? E chi, al contrario, non ha proprio convinto tra le due squadre. Ecco i 4 nomi della sfida

I TOP

Ok, sarà conosciuto, si sa che farà quella corsa in profondità per poi rientrare sul destro e trovare il palo più lontano, lo ha già fatto al derby, sicuramente lo hanno studiato: ciononostante, Thuram riesce a ripetersi e lo fa immediatamente, ancora più veloce di quanto proposto al De Kuip quando aveva sbloccato il risultato esattamente come stasera. Nella ripresa si becca un giallo per simulazione, ma subito dopo si riscatta con un’azione che rischia di far venire giù San Siro: slalom incontenibile, doppio passo a mandare al bar la difesa olandese e conclusione che ha solo il torto di centrare la traversa. Nel Feyenoord il migliore è Hadji Moussa: non che faccia cose incredibili, ma che abbia talento è fuor di dubbio e che abbia anche il desiderio di metterlo in mostra pure. Sicuramente costringe la difesa di Inzaghi a prestare attenzione fino all’ultimo.

I FLOP

Partiamo dal difensore ospite Beelen: serata da incubo. Non tiene Thuram sull’1-0, concede il rigore del 2-1 facendosi attaccare da Taremi mentre ha la palla tra i piedi, regala una continua sensazione di qualcosa che sta oltre l’incertezza, in un territorio tra lo smarrimento e il panico. Praticamente si può dire che ogni qualvolta la squadra di casa si presenta minacciosa nell’area avversaria lui è in ritardo, senza alcuna giustificazione che non sia quella di un livello palesemente inferiore. Nell’Inter funzionano molte cose, a eccezione del giallo di Asllani che era in diffida. Ancor più colpevole il centrocampista di complenento per due motivi: era lui ad essere in possesso, lo perde e cintura l’avversario in modo troppo evidente. E lo fa un minuto dopo avere rischiato un meraviglioso gol da calcio d’angolo. La concentrazione dov’era?