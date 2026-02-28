Voti&Stats
Pagelle Inter Genoa, Dimarco e Calhanoglu da sogno. Amorim da incubo. I nerazzurri scappano in classifica- I VOTI
Pagelle Inter Genoa: i voti e i giudizi ai protagonisti del match, valido per la 27ª giornata di Serie A 2025/26
Pagelle Inter Genoa: i voti e i giudizi ai protagonisti del match, valido per la 27ª giornata di Serie A 2025/26. Ecco le valutazioni:
PAGELLE INTER GENOA
INTER – Sommer 6; Akanji 6, De Vrij 6 (67′ Bisseck 6), Carlos Augusto 6.5; Luis Henrique 6, Barella 6.5, Zielinski 6.5 (76′ Frattesi 6), Mkhitaryan 6.5 (59′ Calhanoglu 6.5), Dimarco 7.5; Bonny 6.5 (76′ Diouf 6), Thuram 5.5 (59′ Pio Esposito 6).
GENOA – 7; Marcandalli 6, Ostigard 6.5, Vasquez 6; Ellertsson 5.5, Malinovskyi 5 (46′ Amorim 5), Frendrup 6, Martin 5.5 (85′ Sabelli sv); Baldanzi 6 (66′ Messias 6); Vitinha 5.5 (60′ Ekuban 6), Colombo 6 (66′ Ekhator 6)
