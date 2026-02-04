Torino News
Pagelle Inter Torino 2-1: ecco i TOP-FLOP e i voti del match di Coppa Italia
TOP INTER TORINO: Kulenovic e Kamate
FLOP INTER TORINO: Tameze e Anjorin
VOTI INTER TORINO
Inter (3-5-2): Martinez 6.5; De Vrij 6.5, Acerbi 6, Carlos Augusto 6; Kamate 7 (dall’80’ Luis Henrique SV), Diouf 7, Mkhitaryan 6.5 (dal 56’ Sucic 6), Frattesi 6.5, Cocchi 6 (dal 74’ Bisseck 6); Thuram 6.5 (dal 56’ Lautaro Martinez 6), Bonny 7 (dal 56’ Esposito 5.5).
Allenatore: Chivu 6.5.
Torino (3-5-2): Paleari 5.5; Marianucci 5.5 (dal 61’ Maripan 6), Coco 5.5, Tameze 5; Pedersen 6.5 (dal 61’ Lazaro 5.5), Anjorin 5 (dal 61’ Ilkhan 6), Prati 6, Vlasic 6, Obrador 6 (dall’86’ Nkounkou SV); Kulenovic 7, Njie 5.5 (dal 73’ Zapata 5).
Allenatore: Baroni 5.5.
