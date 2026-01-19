Voti&Stats
Pagelle Lazio Como: i voti della sfida di Serie A! Nico Paz da sogno, brutto stop per i biancocelesti
Pagelle Lazio Como, i voti della sfida dell’Olimpico: analisi dei protagonisti della 21a giornata di Serie A! Ecco i top e i flop
Si chiude Lazio Como con la vittoria dei lariani nella sfida valida per la 21a giornata di Serie A. Di seguito le nostre pagelle dedicate ai protagonisti scesi in campo all’Olimpico.
I VOTI
LAZIO – Provedel 6,5; Marusic 4,5, Gila 5, Romagnoli 5, Pellegrini 5 (63′ Lazzari 5,5); Belahyane 5, Cataldi 6 (52′ Rovella 5,5), Taylor 5 (85′ Dele-Bashiru SV); Cancellieri 5,5 (52′ Isaksen 5,5), Ratkov 5, Zaccagni 5,5 (C). Sarri 5,5
COMO – Butez 7; Smolcic 6.5 (46′ Posch 6), Ramon 6.5, Diego Carlos 6, Valle 6.5; Perrone 7, Da Cunha 7; Rodriguez 6 (81′ Kuhn s.v.), Nico Paz 8.5 (81′ Douvikas s.v.), Baturina 8 (74′ Vojvoda 6); Caqueret 7 (65′ Sergi Roberto 6)
