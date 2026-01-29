Connect with us

Pagelle Panathinaikos Roma, tutti i voti della partita di Europa League

57 minuti ago

Pagelle Panathinaikos Roma: ecco i TOP e FLOP della sfida valida per l’8a giornata di Europa League 2025/2026. I voti

I voti ai protagonisti della sfida Panathinaikos Roma. Ecco le valutazioni per la partita valida per l’ ottava e ultima giornata di Europa League:

I VOTI

PANATHINAIKOS – Lafont 5,5; Palmer-Brown 5,5, Ingason 5,5, Touba 6; Katris 6,5, Bakasetas 6, Siopis 6,5 (59′ Renato Sanches 6), Kyriakopoulos 6; Taborda 7 (72′ Skarlatidis 5), Pantovic 6,5, Zaroury 6.

ROMA – Gollini 5,5; Mancini 4,5, Ziolkowski 7, Ghilardi 5; Celik 6 (64′ Rensch 5,5), Pisilli 6, Cristante 5,5 (64′ Wesley 6), Tsimikas 6,5 (88′ Angelino sv); Soulé 5,5 (46′ Ndicka 6), El Aynaoui 6; Pellegrini 5,5 (67′ Della Rocca 6).

