Voti&Stats
Pagelle Roma Bologna, notte da sogno per i rossoblù! Cambiaghi la decide con un gol al 111′. I VOTI
Pagelle Roma Bologna: ecco i TOP e FLOP della sfida valida per gli ottavi di finale di Europa League 2025/2026. I voti
I voti ai protagonisti della sfida tra Roma Bologna allo stadio Olimpico. Ecco le valutazioni per la partita valida per gli ottavi di finale di Europa League:
LEGGI ANCHE – Europa League 2025/2026: calendario, risultati, classifica
I VOTI
ROMA – Svilar 6; Mancini 5, Ndicka 5.5, Hermoso 5.5; Celik 5.5 (109′ Zaragoza 5.5), Koné 6 (20′ Pellegrini 7.5), Pisilli 6 (104′ El Ayanaoui 6), Wesley 6.5; Cristante 5.5; El Shaarawy 5 (57′ Robinio Vaz 7.5), Malen 7.
BOLOGNA – Ravaglia 6.5; Zortea 5.5, Vitik 6 (73′ Casale 5.5), Lucumi 5.5, Joao Mario 6.5; Ferguson 6, Freuler 5 (114′ Heggem sv), Pobega 5.5 (90′ Moro 6); Bernadeschi 7 (79′ Orsolini 5.5), Castro 7.5 (73′ Dallinga 6.5), Rowe 8 (73′ Cambiaghi 7).