Pagelle Roma Monza, TOP e FLOP del match di Serie A 2024/2025. Le valutazioni - Calcio News 24

I voti, i TOP e i FLOP del match valido per la 26ª giornata del campionato di Serie A 2024/2025: pagelle Roma Monza.

PAGELLE ROMA MONZA

TOP

Dire tutta la Roma sarebbe oggettivo, ma tra i singoli si può sottolineare chi ha fatto sicuramente di più: migliore in campo Saelemaekers che tra qualità, quantità e un grande goal fa la differenza; Angelinho è praticamente ovunque e non lascia neanche le briciole al Monza. Menzione d’onore per Cristante che ha fatto una grande gara a centrocampo siglando poi il goal del 4-0 e anche per un centravanti che si sta riscattando come Shomurodov

FLOP

Tutta la Roma su, tutto il Monza indietro (molto indietro): tra i peggiori sicuramente Kyriakopoulos, Pereira e Carboni. Qualcosina in più Turati, ma nulla di che.