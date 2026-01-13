Connect with us

Pagelle Roma Torino 2-3: ecco i TOP-FLOP e i voti del match di Coppa Italia

I voti, i top e i flop del match valido per l’ottavo di finale di Coppa Italia 2025/26: pagelle Roma Torino

Il Torino conquista i quarti di finale di Coppa Italia al termine di un match pirotecnico, imprevedibile e per certi versi “pazzo”, piegando una Roma lontana parente della migliore versione vista in campionato. All’Olimpico finisce 3-2 per gli uomini di Baroni, che passano il turno grazie a una prova di forza e cinismo, trascinati da un super Adams e dal guizzo finale del giovane Ilkhan.

La prima frazione vede i granata più coriacei e ordinati: al 35′ Che Adams rompe l’equilibrio con un destro secco dal limite su assist al bacio di Vlasic. La ripresa si apre nel segno del “Gasp”: i nuovi entrati impattano immediatamente e Hermoso trova il pari dopo soli trenta secondi. Il Toro non si scompone e al 52′ torna ancora avanti con lo scozzese Adams, letale nel capitalizzare un cross deviato di Tameze. Il finale è un concentrato di emozioni. La Roma scopre il debuttante Arena, classe 2009, che all’82’ firma il momentaneo 2-2 facendo esplodere l’Olimpico.

Ma è proprio quando i supplementari sembrano ormai scritti, che al 90’ arriva la doccia fredda per i giallorossi: sugli sviluppi di un corner, Casadei svetta di testa e Ilkhan ribadisce in rete sulla respinta di Svilar. Baroni vola così ai quarti contro l’Inter (la partita si disputerà a Monza), Gasperini si lecca le ferite e pensa già al campionato. Vediamo i voti, i top e i flop del match valido per gli ottavi di Coppa Italia 2025/26. Ecco le pagelle Roma Torino.

TOP ROMA TORINO: Adams, Ilkhan
FLOP ROMA TORINO: Rensch, Soulé

PAGELLE ROMA TORINO:

Roma (3-4-2-1): Svilar 5; Ghilardi 6.5, Ziolkowski 5.5 (dal 46’ Ndicka 6), Rensch 5 (dal 46’ Hermoso 7); Celik 6, Cristante 5.5, Pisilli 5.5 (dal 57’ Koné 5.5), Wesley 6.5; Soulé 5 (dal 59’ Dybala 6), El Shaarawy 5.5; Bailey 5.5 (dall’80’ Arena 7).
Allenatore: Gasperini 5.5. 

Torino (3-4-1-2): Paleari 5.5; Tameze 6.5, Ismajli 7 (dal 70’ Maripan 5), Coco 6.5; Lazaro 5.5, Ilkhan 7.5, Gineitis 7 (dal 70’ Casadei 6), Aboukhlal 6 (dall’88 Dembele SV); Vlasic 7; Simeone 6 (dal 70’ Njie SV), Adams 7.5 (dall’88 Ngonge SV)
Allenatore: Baroni 7.5.

