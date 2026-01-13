Connect with us

Roma Torino LIVE 1-2: doppietta di Ché Adams!

Published

3 minuti ago

on

By

Roma Torino, allo Stadio Olimpico il match di Coppa Italia: ecco sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE

Stasera alle 21:00 la Città Eterna accende i riflettori sulla Coppa Italia. Roma e Torino si sfidano all’Olimpico in occasione degli ottavi della competizione. Gian Piero Gasperini insegue il sogno trofeo, ma deve fare i conti con un attacco decimato dalle assenze di Dovbyk e Ferguson. Il Torino di Baroni cerca invece il riscatto in una stagione finora deludente, puntando ancora su Giovanni Simeone: il “Cholito” aveva già deciso la sfida di campionato proprio in questo stadio. Per la vincente c’è già un posto pronto nel tabellone contro l’Inter. Non ci resta che attendere il calcio d’inizio di Roma Torino di Coppa Italia quindi. Ecco sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE.

ROMA TORINO LIVE

61′ – La Roma lancia i pezzi forti in campo, Gasperini telecomanda i suoi dalla panchina ora

59′ – Doppio cambio Roma: Dybala per Soulé, Koné per Pisilli

55′ – Altri cambi in arrivo per Gasp

52′ – Il Var conferma la rete. Roma Torino è 1-2

⚽52′ – GOL DEL TORINO: Rimette tutto a posto il solito Ché Adams. Nasce tutto dal cross basso di Lazaro che incontra la deviazione del muro giallorosso. Vlasic, velocissimo, si fionda sul pallone e (intelligentemente) al posto che tirare fornisce l’assist per Ché Adams. Lo scozzese calcia e segna, battendo un non perfetto Svilar

51′ – Sembra cambiata diametralmente l’inerzia della partita

48′ – Lazaro spende un fallo tattico. Giallo per l’ex Inter

47′ – Rete confermata dal Var. Roma Torino ora è 1-1

⚽47′ – GOL DELLA ROMA: Hermoso pareggia i conti. Ilkhan perde un pallone sanguinoso, Bailey serve Hermoso che – incredibilmente glaciale – fa tunnel su Tamèze e buca Paleari

46′ – Doppio cambio Roma: Ndicka per Ziolkowski e Ndicka per Ziolkowski

🔴Inizia il secondo tempo di Roma Torino

🔴45′ – Fine primo tempo di Roma Torino. Decide il gol di Adams

43′ – Roma che sembra aver accusato il colpo. Il pubblico dell’Olimpico si aspetta una reazione ora

40′ – Contatto El Shaarawy-Tameze, poi Vlasic-Ghilardi. Partita maschia, dura, ruvida. Tanto da fare per l’arbitro

⚽35′ – Il var conferma la rete. Roma Torino ora è 0-1

35′ – GOL DEL TORINO: Ché Adams porta in vantaggio Baroni. Colpo da biliardo dello scozzese, viziato da una leggera deviazione, dal limite dell’area. Da lodare la velocità di esecuzione dell’attaccante dopo il pallone ricevuto da Vlasic

30′ – Occasione Roma: Rensch imbuca per El Shaarawy. Super controllo del “faraone” che entra in area e prova uno scavetto per superare Paleari, ma calibra male la potenza e scalvalca anche la traversa. Palla alta

30′ – Sembrano abbassarsi, invece ora, i ritmi di gioco. Roma Torino ancora fermi sullo 0-0 alla mezz’ora

23′ – Giallo per Aboukhlal, l’esterno ferma fallosamente la (potenziale) ripartenza di Bailey

16′ – Coco prova la punizione: il granata calcia alto – non di troppo – sopra Svilar. Conclusione potente ma non abbastanza precisa

14′ – Rischia tantissimo Rensch. Ammonito il numero 2 della Roma, che ferma in maniera fallosa Gineitis. Il lituano si stava involando verso la rete, giallo (a tinte arancioni) che fa infuriare i giocatori del Toro (i quali rivendicavano invece un rosso, causa fallo da ultimo uomo)

10′ – Simeone “scippa” la sfera a Ziolkowski, salva tutto Celik in copertura

5′ – Ritmi subito alti all’Olimpico

3′ – Prima occasione Roma: Soulé controlla palla e serve a rimorchio al centro per Pisilli. Paleari respinge in angolo l’ottima conclusione del giallorosso

🔴 – Il match è iniziato

ROMA TORINO LIVE

Roma (3-4-2-1): Svilar; Ghilardi, Ziolkowski, Rensch; Celik, Cristante, Pisilli, Wesley; Soulé, El Shaarawy; Bailey. A disposizione: Vasquez, Zelezny, Ndicka, Tsimikas, Konè, Dybala, Hermoso, Arena, Bah, Lulli. Allenatore: Gasperini. 

Torino (3–4-1-2): Paleari; Tameze, Ismajli, Coco; Lazaro, Ilkhan, Gineitis, Aboukhlal; Vlasic; Simeone, Adams. A disposizione: Popa, Israel, Maripan, Anjorin, Dembele, Casadei, Ngonge, Zapata, Njie, Pellini, Acquah . Allenatore: Baroni.

