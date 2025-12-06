 Pagelle Sassuolo Fiorentina, ecco i TOP e FLOP della sfida
Connect with us

Sassuolo News

Pagelle Sassuolo Fiorentina, ecco i TOP e FLOP della sfida valida per la quattordicesima giornata di Serie A

Avatar di Redazione CalcioNews24

Published

2 minuti ago

on

By

kean

Pagelle Sassuolo Fiorentina, ecco i TOP e FLOP della sfida delle 15 andata in scena al Mapei Stadium e valida per la 14a giornata di Serie A

Dopo l’illusione iniziale con la rete di Mandragora su calcio di rigore dopo appena 8 minuti, la Fiorentina di Paolo Vanoli crolla, in casa del Sassuolo al Mapei Stadium di Reggio Emilia, sul punteggio di 3-1 per i neroverdi nella 14a giornata di Serie A.

La formazione di Grosso, infatti, rimonta il punteggio, prima grazie alla rete, dopo 13 minuti, di Volpato, poi con Muharemovic che porta a riposo in vantaggio i neroverdi. Nella ripresa, il Sassuolo va vicino al 3-1 prima con Volpato, che si vede annullare per fallo la sua prima doppietta in stagione in campionato, poi con il palo di Cheddira, ma basterà attendere il 65′ per la rete che chiude definitivamente l’incontro con Koné.

Queste le nostre pagelle ai protagonisti del match.

PAGELLE SASSUOLO FIORENTINA

SASSUOLO (4-3-3): Muric 5; Walukiewicz 6 (78′ Coulibaly sv), Idzes 6, Muharemovic 7, Doig 5.5; Thorstvedt 5.5, Matic 6, Koné 7; Volpato 7.5 (79′ Pierini sv), Pinamonti 5 (54′ Cheddira 6), Laurienté 6.5 (54′ Fadera 6)

FIORENTINA (3-5-2) De Gea 4; Comuzzo 5, Marì 5, Ranieri 5 (63′ Viti 5); Dodo 5.5 (85′ Kouamé sv), Mandragora 6, Fagioli 6 (63′ Piccoli 5.5), Sohm 5 (46′ Ndour 5), Parisi 5.5 (63′ Fortini 5); Gudmundsson 5, Kean 4.5

Related Topics:

Fiorentina News

Diretta goal Serie A: Sassuolo Fiorentina 3-1. Finisce qui!

Avatar di Redazione CalcioNews24

Published

19 minuti ago

on

6 Dicembre 2025

By

Mapei Stadium
Continue Reading

Sassuolo News

Formazioni Ufficiali Sassuolo Fiorentina, ecco gli schieramenti del match di Serie A

Avatar di Redazione CalcioNews24

Published

4 ore ago

on

6 Dicembre 2025

By

Vanoli Torino
Continue Reading