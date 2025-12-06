Sassuolo News
Pagelle Sassuolo Fiorentina, ecco i TOP e FLOP della sfida valida per la quattordicesima giornata di Serie A
Dopo l’illusione iniziale con la rete di Mandragora su calcio di rigore dopo appena 8 minuti, la Fiorentina di Paolo Vanoli crolla, in casa del Sassuolo al Mapei Stadium di Reggio Emilia, sul punteggio di 3-1 per i neroverdi nella 14a giornata di Serie A.
La formazione di Grosso, infatti, rimonta il punteggio, prima grazie alla rete, dopo 13 minuti, di Volpato, poi con Muharemovic che porta a riposo in vantaggio i neroverdi. Nella ripresa, il Sassuolo va vicino al 3-1 prima con Volpato, che si vede annullare per fallo la sua prima doppietta in stagione in campionato, poi con il palo di Cheddira, ma basterà attendere il 65′ per la rete che chiude definitivamente l’incontro con Koné.
Queste le nostre pagelle ai protagonisti del match.
PAGELLE SASSUOLO FIORENTINA
SASSUOLO (4-3-3): Muric 5; Walukiewicz 6 (78′ Coulibaly sv), Idzes 6, Muharemovic 7, Doig 5.5; Thorstvedt 5.5, Matic 6, Koné 7; Volpato 7.5 (79′ Pierini sv), Pinamonti 5 (54′ Cheddira 6), Laurienté 6.5 (54′ Fadera 6)
FIORENTINA (3-5-2) De Gea 4; Comuzzo 5, Marì 5, Ranieri 5 (63′ Viti 5); Dodo 5.5 (85′ Kouamé sv), Mandragora 6, Fagioli 6 (63′ Piccoli 5.5), Sohm 5 (46′ Ndour 5), Parisi 5.5 (63′ Fortini 5); Gudmundsson 5, Kean 4.5
