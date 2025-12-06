Diretta goal Serie A: Sassuolo Fiorentina 3-1. Finisce qui! - Calcio News 24

Fiorentina News
Diretta goal Serie A: Sassuolo Fiorentina 3-1. Finisce qui!
Diretta goal Serie A, segui qui in diretta il match Sassuolo Fiorentina
SEGUI QUI SU CALCIONEWS24 la diretta dell’attuale giornata del campionato di Serie A Enilive 2025/2026.
SASSUOLO-FIORENTINA: LA CRONACA
FINITA
65′ Kone! 3-1 del Sassuolo!
60′ Palo esterno di Cheddira! Nuova chance per i neroverdi
58′ Espulso Grosso. Il tecnico neroverde protesta per il gol annullato.
57′ Volpato fa 3-1, ma gioco fermo. Dubbi sul contrasto con Parisi.
INIZIO RIPRESA
FINE PRIMO TEMPO
45′ VANTAGGIO SASSUOLO con Muharemovic. Partita completamente ribaltata
30′ Sassuolo sempre molto in avanti con ambizione
13′ PAREGGIO IMMEDIATO. Grande botta di Volpato e palla in rete. Pareggio per il Sassuolo.
7′ VANTAGGIO FIORENTINA! Mandragora su rigore batte il portiere del Sassuolo
6′ Muric investe Parisi ed è calcio di rigore
SASSUOLO (4-3-3): Muric; Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Doig; Thorstvedt, Matic, Koné; Volpato, Pinamonti, Laurienté. Allenatore: Fabio Grosso.
FIORENTINA (3-5-2): De Gea; Comuzzo, Marì, Ranieri; Dodo, Mandragora, Fagioli, Sohm, Parisi; Gudmundsson, Kean. Allenatore: Paolo Vanoli
Formazioni Ufficiali Sassuolo Fiorentina, ecco gli schieramenti del match di Serie A
Fiorentina, a Reggio Emilia ci si gioca la salvezza. La situazione non lascia dubbi per Paolo Vanoli
Ultimissime
video
Perin: «Spalletti? Sul piano tattico è fenomenale, veramente incredibile, maniacale. Ha delle letture in campo che sono da fuoriclasse» – VIDEO
Perin, intervenuto a Fossano in occasione di un evento promosso da Balocco, ha rilasciato alcune dichiarazioni. Le sue parole (Marco...