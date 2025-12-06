 Diretta goal Serie A: Sassuolo Fiorentina 3-1. Finisce qui! - Calcio News 24
Fiorentina News

Diretta goal Serie A: Sassuolo Fiorentina 3-1. Finisce qui!

15 minuti ago

Mapei Stadium

Diretta goal Serie A, segui qui in diretta il match Sassuolo Fiorentina

SEGUI QUI SU CALCIONEWS24 la diretta dell’attuale giornata del campionato di Serie A Enilive 2025/2026.

SASSUOLO-FIORENTINA: LA CRONACA

FINITA

65′ Kone! 3-1 del Sassuolo!

60′ Palo esterno di Cheddira! Nuova chance per i neroverdi

58′ Espulso Grosso. Il tecnico neroverde protesta per il gol annullato.

57′ Volpato fa 3-1, ma gioco fermo. Dubbi sul contrasto con Parisi.

INIZIO RIPRESA

FINE PRIMO TEMPO

45′ VANTAGGIO SASSUOLO con Muharemovic. Partita completamente ribaltata

30′ Sassuolo sempre molto in avanti con ambizione

13′ PAREGGIO IMMEDIATO. Grande botta di Volpato e palla in rete. Pareggio per il Sassuolo.

7′ VANTAGGIO FIORENTINA! Mandragora su rigore batte il portiere del Sassuolo

6′ Muric investe Parisi ed è calcio di rigore

SASSUOLO (4-3-3): Muric; Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Doig; Thorstvedt, Matic, Koné; Volpato, Pinamonti, Laurienté. Allenatore: Fabio Grosso.

FIORENTINA (3-5-2): De Gea; Comuzzo, Marì, Ranieri; Dodo, Mandragora, Fagioli, Sohm, Parisi; Gudmundsson, Kean. Allenatore: Paolo Vanoli

