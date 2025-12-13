Torino News
Pagelle Torino Cremonese: ecco i TOP-FLOP e i voti della partita
I voti, i top e i flop del match valido per la 15ª giornata del campionato di Serie A 2025/26: pagelle Torino Cremonese
TOP TORINO CREMONESE: Barbieri
FLOP TORINO CREMONESE: Vlasic
PAGELLE TORINO CREMONESE:
Torino (3-4-1-2): Paleari 6.5; Ismajli 6.5, Maripan 6, Coco 6; Pedersen 5.5, Asllani 6 (dal 90′ Ilkhan SV), Gineitis 5.5 (dal 64’ Casadei 5.5), Lazaro 5.5 (dal 90′ Biraghi SV); Vlasic 7; Zapata 6 (dal 64’ Simeone 5.5), Adams 6 (dall’83 Ngonge SV).
Allenatore: Baroni 6.5.
Cremonese (3-5-2): Audero 6; Terracciano 6, Baschirotto 5.5, Ceccherini 6; Barbieri 5 (dal 63’ Floriani Mussolini 6), Payero 5.5, Bondo 5.5 (dal 51’ Zerbin 5.5), Vandeputte 6 (dal 77’ Vazquez SV), Pezzella 6 (dal 63’ Sanabria 5.5); Bonazzoli 6 (dal 77’ Moumbagna SV), Vardy 5.5.
Allenatore: Nicola 5.
