Pagelle Udinese Bologna: TOP e FLOP del match di Serie A

I TOP e i FLOP del match valido per la 34ª giornata del campionato di Serie A 2024/2025: pagelle Udinese Bologna.

Probabilmente nello 0-0 di Udinese-Bologna non ci sono giocatori su livelli di vera eccellenza. Ma questo non toglie di sottolineare qualche buona prova, insieme ad alcune perplessità.

I TOP

Se avesse resistito per tutta la gara come ha fatto nel primo tempo lui sì il 7 in pagella lo avrebbe ricevuto. Stiamo parlando di Davis, ariete dell’Udinese col compito di non far rimpiangere Lucca, seduto in tribuna ad osservarlo. Si presenta con una sassata dalla distanza che trova la traversa a impedirgli di esultare. Va a lottare su ogni pallone, mettendo in evidente difficoltà una coppia di centrali del calibro di Beukema e Lucumì. E, soprattutto, è indispensabile nel lavoro di distribuzione, servendo bene qualsiasi compagno di centrocampo si presenti con l’idea di proiettarsi in avanti. Poi cala, pure vistosamente, parallelamente alla sua squadra che nella ripresa perde campo. Nel Bologna Vincenzo Italiano, ad un certo punto, pensa di sostituire Orsolini che non riesce proprio a superare quel marcantonio di Solet. Poi cambia idea, capisce che qualcosa può dargli, come una punizione che va a stamparsi dritta all’incrocio. Si apre il dibattito se avrebbe potuto fare meglio sul colpo di testa finale, un tuffo che produce solo una deviazione alta. Secondo Fabio Bazzani, su Dazn, ha fatto il massimo, ma qualche sospetto rimane, insieme ai rimpianti dei suoi tifosi.

I FLOP

Di note negativissime la squadra di casa non ne ha, tenendo conto che arrivava da 5 sconfitte consecutive e la risposta sul piano del temperamento e anche della convinzione nei propri mezzi sicuramente si è vista. Forse ci si poteva aspettare qualcosa di più da Rui Modesto, cambio che non ha portato un granché in un secondo tempo difficile. Nel Bologna il peggiore lo indica il suo allenatore lasciando nello spogliatoio Aebischer all’intervallo. Lo svizzero non sta al passo dei friulani, che in zona centrale vanno molto negli spazi e non trovano barriera.