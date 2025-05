Pagelle Udinese Monza: TOP e FLOP del match di Serie A - Calcio News 24

I top e i flop del match valido per la 36ª giornata del campionato di Serie A 2024/25: pagelle Udinese Monza

I TOP e i FLOP del match valido per la 36ª giornata del campionato di Serie A 2024/2025: pagelle Udinese Monza.

TOP

Migliore in campo non può non essere colui che ha rotto gli indugi della gara: Keita. Entra, spacca la partita e segna il goal della vittoria. Birindelli è solido, così come Caprari ci mette lo zampino. Dei bianconeri da menzionare il olito Lucca.

FLOP

Paradossalmente l’Udinese fa anche una buona gara, ma la difesa si dimostra più brava a costruire che non a difendere. Pecca molto la prestazione sia di Solet che di Bijol.