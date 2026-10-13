Pagelle Villarreal Napoli, i voti ai protagnosti del match

Pagelle Villarreal Napoli: i voti e i giudizi ai protagonisti del match, valido per la seconda giornata della League Phase di Champions League 2026/27

Tra le partite di stasera della League Phase di Champions c’è stata anche Villarreal Napoli: i voti e i giudizi ai protagonisti del match, valido per la seconda giornata della League Phase di Champions League 2026/27.

Notte da dimenticare per il Napoli nella fase a gironi della UEFA Champions League. La formazione partenopea rimedia la seconda sconfitta consecutiva in due partite europee, facendosi rimontare in terra spagnola dal Villarreal con il punteggio finale di 3-1. Un passivo pesante per gli azzurri, penalizzati da un grave errore individuale nel primo tempo e da un evidente calo della tenuta atletica nella ripresa.

L’avvio sprint e il vantaggio di Rrahmani

L’approccio alla gara della squadra guidata da Massimiliano Allegri, pragmatico ed esperto allenatore toscano, era stato eccellente. Il Napoli sblocca subito il risultato grazie a Amir Rrahmani, solido e marcatore difensore centrale kosovaro, abile a colpire sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Gli ospiti sfiorano addirittura il raddoppio poco dopo con Rasmus Højlund, possente e generoso attaccante danese, il cui splendido colpo di testa si infrange sfortunatamente contro l’incrocio dei pali.

La svolta del match: l’errore di Politano e il sorpasso spagnolo

L’inerzia della sfida cambia improvvisamente al tramonto della prima frazione a causa di una disattenzione. Matteo Politano, rapido e tecnico esterno offensivo italiano, commette un clamoroso errore in fase di impostazione regalando un retropassaggio sanguinoso a Vanja Milinković-Savić, imponente portiere serbo; ne approfitta prontamente Mikautadze per firmare il pareggio. Il Villarreal sfrutta il momento di sbandamento e, pochi minuti più tardi, ribalta completamente il parziale grazie a una pregevole conclusione di Mourino.

Nella ripresa il Napoli accusa il colpo ma prova a reagire. La grande occasione per il 2-2 capita sui piedi di Scott McTominay, centrocampista scozzese di grande inserimento e fisicità, che tutto solo in area di rigore spreca di testa spedendo la sfera fuori di un soffio.

Il tentativo di Allegri e il sigillo finale

Dopo l’ora di gioco, mister Allegri prova a dare nuova linfa alla manovra inserendo forze fresche dalla panchina: dentro Leonardo Spinazzola, duttile e rapido esterno di spinta, Noa Lang, talentuoso fantasista olandese, e David Neres, esterno brasiliano celebre per il suo dribbling ubriacante. Ciononostante, il Villarreal controlla senza troppi patemi, complice la fatica degli ospiti nel rialza il ritmo. Nel finale, il forcing azzurro si rivela sterile e sbilanciato, permettendo ai padroni di casa di calare il tris con il neoentrato Oluwaseyi, lesto a fulminare la porta con un tiro sotto la traversa che chiude definitivamente i conti.

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LE PAGELLE

VILLARREAL – Junior 6; Mourino 7, Pau Navarro 6, Renato Veiga 6, Carlos Romero 6; Comesana 6.5 (83′ Perez sv) , Pape Gueye 6.5 (83′ Cardona sv) , Saliba 6.5, Moleiro 6.5 (68′ Foyth 6); Gerard 6.5 (63’Oluwaseyi 7) , Mikautadze 7 (63′ Freeman 6) .

NAPOLI – Milinkovic-Savic 5.5; Rafa Marin 5.5 (72′ Lucca 6), Rrahmani 6.5, Badiashile 6.5; Politano 4.5 (60′ Spinazzola 6), De Bruyne 5, Gilmour 5.5 (72′ Lobotka 6), McTominay 5.5 (60′ Neres 5.5), Di Lorenzo 5.5; Giovane 5 (60′ Lang 5.5), Hojlund 6.

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