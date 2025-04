Juve Stabia, Pagliuca: «Già salvezza era difficile, per me è un’emozione. Siamo i più giovani del campionato, i meriti…»

Le parole di Guido Pagliuca, allenatore della Juve Stabia, sui risultati ottenuti dalla squadra campana in Serie B. Tutti i dettagli

Guido Pagliuca ha parlato a Tuttosport della stagione della Juve Stabia in Serie B.

SALVEZZA GIA’ RAGGIUNTA – «Intanto siamo felici per la salvezza che per noi era già un traguardo difficilissimo. Il nostro obiettivo è il percorso. Siamo la seconda squadra più giovane della B e il piacere nostro è far crescere tutti i giocatori, attraverso il lavoro quotidiano di un gruppo splendido, con valori morali altissimi, che dà sempre tutto per la società, per la maglia e anche per le ambizioni personali, con grande dedizione. Quando c’è la predisposizione e credi in un sogno, lavori in armonia e in modo molto serio. Questo è importante».

PANCHINA D’ORO – «lo sono l’ultimo ingranaggio del meccanismo. La Panchina d’oro è stata un’emozione bellissima, perché assegnata da colleghi che ho studiato e ai quali ho rubato tante idee. Poi quella situazione ti emoziona. Ritrovarmi lì dopo essere partito dal niente fa piacere, è normale. Però ripeto: io metto tutta la mia passione, tutto quello che conosco, ma i principali artefici sono i giocatori».