Palermo, Accardi: «Brunori arriva domani, non vediamo l’ora»

Le parole di Andrea Accardi sul ritorno di Brunori al Palermo: «Lo aspettiamo a braccia aperte. È un ragazzo eccezionale»

Andrea Accardi, difensore del Palermo, ha parlato del ritorno di Brunori al Palermo. Di seguito le sue parole.

«Ci siamo sentiti da poco e mi ha scritto ‘ci vediamo domani’. Lo aspettiamo a braccia aperte. È un ragazzo eccezionale e ha dimostrato quello che sa fare. Non vediamo l’ora di rivederlo in squadra. Non mi aspettavo che in tre anni potessimo bruciare le tappe e tornare in B, la cosa più bella è stata vedere riaccendersi l’entusiasmo in una città che si era spenta, non vedevo questo entusiasmo dal 2003/2004 quando il Palermo è tornato in A dopo tanti anni».