Palermo, Amauri può tornare in campo: «Non lo so, ma mi piacerebbe»

«Non lo so, ma mi piacerebbe»: queste le parole di Amauri, intervenuto ai microfoni di Onefootball. L’ex attaccante di Palermo e Juve, ha ammesso di voler tornare a giocare per i colori rosanero:

«Sono sincero, quando i tifosi rosanero cominciarono a mandarmi messaggi, anche se ho 40 anni, mi si è riacceso il fuoco dentro. Io non so cosa fare… L’Amauri che ammiravano tanto aveva 26 anni, era un animale, correva… ma adesso ho 40 anni. A loro non importa vogliono comunque che io ritorni. Non so se tornerò ma posso dire che mentalmente ho questa volontà».