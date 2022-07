Palermo, Baldini: «Convito che possiamo andare in Serie A»

Le parole di Silvio Baldini, allenatore del Palermo: «Non sarà una passeggiata ma so che alla fine otterremo la promozione in Serie A»

Silvio Bandini si presenta ai microfoni alla prima conferenza stampa della stagione per il Palermo e subito indica quali sono gli obiettivi dei rosanero. Di seguito le sue parole.

«So che i nuovi dirigenti hanno detto che dobbiamo fare un campionato tranquillo, sereno e di transizione ma questo non fa per me: io alleno il Palermo convinto che possa andare in Serie A. Non mi interessa la paura che le cose possano andare male, continuerò a crederci come ho fatto fino ad oggi. Sono pronto per questa nuova sfida e attendo che inizi il campionato. Non sarà una passeggiata ma so che alla fine il Palermo otterrà la promozione in Serie A. Sono sereno e fiducioso nel fatto che quando inizierà il campionato il Palermo avrà una rosa competitiva».