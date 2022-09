Brunori vs Coda, sfida tra bomber al Barbera tra Palermo e Genoa

Questa sera l’anticipo di Serie B tra Palermo e Genoa, in campo la sfida tra bomber Brunori e Coda

Questa sera l’anticipo di Serie B tra Palermo e Genoa, in campo la sfida tra bomber Brunori e Coda.

I due attaccanti si sfidano dopo aver vinto il trono di capocannoniere della scorsa stagione. Coda con il Lecce quello di Serie B, mentre Brunori con i rosanero quello di Serie C. Ora entrambi si sfidano per essere i migliori in cadetteria. Sfida di cartello al Barbera con la squadra di Corini chiamata a rialzarsi dopo due ko consecutivi, mentre quella di Blessin vuole continuare il trend positivo dopo il pari col Parma.