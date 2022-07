Palermo, lunedì inizia la nuova era targata City Football Group

Da lunedì prossimo il Palermo entrerà a far parte del gruppo City Football Group, in vista della prossima stagione in Serie B

Il Palermo è pronto ad iniziare la serie B, grazie alla promozione conquistata nell’ultima Serie C. Prima di iniziare la nuova avventura sul campo è pronta la presentazione della nuova società.

Come annunciato dal club, lunedì è prevista una conferenza di presentazione del nuovo gruppo il City Football Club, per illustrare il nuovo assetto societario. Come riportato da Sky Sport, cifre dell’affare si aggirano attorno ai 13 milioni di euro più bonus in base agli obiettivi da raggiungere.