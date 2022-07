Palermo, UFFICIALE: accettate le dimissioni di Castagnini e Baldini. Ecco i possibili sostituti

Il Palermo F.C. comunica di aver accettato questa sera, a malincuore, le inaspettate dimissioni del Direttore Sportivo Renzo Castagnini e dell’Allenatore Silvio Baldini.

Il Club desidera ringraziare Castagnini e Baldini per il lavoro svolto e augurare loro ogni bene per il futuro. Il Club è già al lavoro per implementare una nuova struttura tecnica che possa preparare la squadra all’inizio del campionato di Serie B. Un ulteriore annuncio arriverà nei prossimi giorni.

Come riferisce Sky Sport, ora sono due le piste possibili che il club rosanero starebbe sondando per sostituire il tecnico. Una porta al nome dell’ex bianconero Claudio Ranieri, l’altra a Daniele De Rossi. Al posto di Castagnini potrebbe arrivare Bigon.