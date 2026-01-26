Palestra, numeri da record! Crescita travolgente e i nerazzurri pensano al grande colpo

Palestra vola con numeri da record al Cagliari: crescita irresistibile e l’Inter valuta l’affondo. Le ultimissime

Marco Palestra continua a imporsi come una delle rivelazioni più luminose della Serie A. L’esterno del Cagliari, protagonista nell’ultimo turno con un assist decisivo per Kiliçsoy, sta vivendo una crescita costante che lo ha portato a collezionare già 4 passaggi vincenti in campionato. Le sue qualità — velocità, esplosività, tecnica — lo stanno proiettando tra i talenti più interessanti del torneo, tanto da essere accostato a profili affermati come Federico Dimarco.

L’Atalanta, proprietaria del suo cartellino, conosce bene il valore del classe 2007. Come riportato dal Corriere dello Sport, la scorsa estate il Cagliari era riuscito a ottenere il prestito oneroso per 1 milione più bonus, ma oggi la situazione è completamente cambiata: la Dea non prenderebbe in considerazione offerte inferiori ai 5 milioni e ha già respinto la possibilità di un rientro anticipato. Il futuro del giocatore verrà deciso solo a luglio, con un contratto in scadenza nel 2030 e una valutazione che potrebbe lievitare fino ai 40 milioni, cifra che testimonia l’interesse crescente attorno al suo nome.

Su Palestra, infatti, si sono già mossi club di primissima fascia come Juventus, Milan e Roma, oltre al Rennes che in estate aveva messo sul tavolo 15 milioni. Nelle ultime settimane anche l’Inter ha intensificato i contatti, mentre dalla Premier League sono arrivati nuovi segnali di apprezzamento. Il destino del giovane esterno sembra ormai orientato verso una grande piazza: la sensazione è che la sua avventura a Cagliari sia destinata a chiudersi presto, con un’asta internazionale pronta a decollare.

