Palestra si racconta: «Con Pisacane sono migliorato tanto, vogliamo la salvezza! La Nazionale è un sogno, in futuro potrei…»

L’esterno del Cagliari, in prestito dall’Atalanta, Marco Palestra, si è raccontato così tra obiettivi del presente e sogni futuri

Intervistato da La Repubblica, Marco Palestra racconta il suo straordinario momento di forma al Cagliari grazie ai consigli di Pisacane, parla del sogno di vestire la maglia della Nazionale e di cosa potrebbe accadere in futuro, col prestito dall’Atalanta che scadrà a fine stagione.

MIGLIORAMENTI NECESSARI – «Di sicuro chiamo troppo la palla ai compagni. A Bergamo mi dicevano che facevo la telecronaca».

PASSIONI – «Ascolto molta musica, anche se non sono esperto, mi piacciono i trapper italiani. E Bad Bunny: al Super Bowl ha fatto uno show incredibile. Videogiochi di calcio? Non sono male, ma non ci gioco più moltissimo: solo con amici e compagni di squadra. Evito però di

usare me stesso, mi hanno fatto veramente scarso. Dovrei chiedere a Pierluigi Pardo, che dà la voce alle partite dei videogame, di mettere una buona parola».

NAZIONALE – «È un obiettivo e un sogno. Ma so che solo grazie a grandi prestazioni

qui a Cagliari posso ambire a grandi traguardi».

CAGLIARI SQUADRA GIOVANE – «È bellissimo, siamo tanti giovani, ma c’è anche qualcuno un po’ più grande che ci insegna come vivere le partite, aiuta avere compagni esperti, che hanno vissuto molto più calcio di noi».

FABIO PISACANE – «Mi ha dato tantissimi consigli. Sento di essere molto migliorato con lui, in difesa ma anche nei movimenti quando si attacca».

ESTERNO CON PIU’ DRIBBLING RIUSCITI IN EUROPA – «Quando vedo un avversario davanti, immagino immediatamente come posso superarlo. Se poi è più bravo lui e mi prende la palla, va bene, ma mi piace il duello».

COME MI IMMAGINO TRA 10 ANNI – «Con una famiglia, dei figli, e spero di essermi tolto soddisfazioni nel calcio. Non mi pongo limiti, sono molto ambizioso e mi piace pensare

in grande. Intanto dobbiamo salvarci col Cagliari».

A GIUGNO SCADE IL PRESTITO – «Sono stato accolto benissimo, non posso che ringraziare. Qui si vive alla grande: il mare, il cibo, il dialetto. Mi piace ascoltarlo e so qualche parola, ma non chiedetemi di parlarlo».

COMPLIMENTI DI SACCHI, FABREGAS, SPALLETTI E GATTUSO – «I complimenti mi fanno molto piacere e ringrazio ogni volta, ma da quando ho cominciato a giocare a calcio ho imparato che la gloria è passeggera. Puoi passare in una settimana dall’essere considerato un top player a essere bollato come scarso, e viceversa».

SE NON AVESSI FATTO IL CALCIATORE… – «Non ho mai avuto un piano B, che invece nella vita serve. Sin da piccolo volevo diventare calciatore e ho inseguito il sogno. In futuro però potrei decidere di riprendere gli studi».

