Paletta: «Ibra o Kakà al Monza? Con Berlusconi e Galliani può succedere di tutto»

Paletta, le parole del difensore del Monza neo promossa in Serie B sui possibili acquisti di Berlusconi e Galliani

Gabriel Paletta, intervistato da Tuttosport, ha espresso la sua opinione sul possibile arrivo in rossonero di campionissimi come Ibrahimovic e Kakà.

«La vittoria del campionato l’abbiamo ottenuta sul campo ancor prima che la rendessero ufficiale in forma burocratica le autorità competenti. Galliani mi voleva e ha iniziato un pressing spietato. Lo sapete come è fatto, quando vuole convincerti ad accettare una sua proposta sa come fare. E alla fine ce l’ha fatta. Vedere Ibrahimovic, Kakà o Daniel Maldini al Monza? Ibra è stato il giocatore più difficile da marcare nella mia carriera, sarebbe bello giocare anche con Ricky e Daniel, che è un giovane molto interessante. Facciamo così, sarebbe bello se arrivassero tutti. Ma questa aspettativa la possono creare solo Berlusconi e Galliani. Con loro può succedere di tutto».