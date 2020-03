Palinsesto Rai: cosa va in onda al posto della Coppa Italia

Palinsesto Rai: ecco cosa va in onda al posto delle due sfide di Coppa Italia in programma stasera e domani sera

Cambia inevitabilmente il Palinsesto Rai dopo i rinvii delle due gare di Coppa Italia in programma stasera (Juventus-Milan) e domani (Napoli-Inter).

Al posto del match di stasera in programma all’Allianz Stadium andrà in onda un grande classico cinematografico come “Pretty Woman”. Domani, invece, ci sarà l’ottava puntata di Don Matteo, con la settima puntata che vede protagonista Terence Hill che era stata anticipata a martedì per fare spazio alla partita di giovedì.