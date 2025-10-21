Palladino Juve, l’ex Fiorentina in pole per la panchina bianconera? La società ha preso questa decisione per il futuro di Tudor e fa le sue valutazioni

Palladino Juve, l’ex Fiorentina in pole per la panchina bianconera? La società valuta le alternative a Tudor sicura dopo questa decisione

La panchina di Igor Tudor è sempre più in bilico dopo la disastrosa sconfitta contro il Como e l’allarmante involuzione della squadra. Nonostante le difficoltà, il tecnico croato non è stato ancora esonerato, ma la dirigenza della Juventus sta effettuando valutazioni profonde sul suo futuro. Secondo quanto riportato dal giornalista di Sky Sport, Luca Cilli, Tudor ha ricevuto altro tempo per cercare di invertire la tendenza negativa, ma il nome del suo possibile successore è già stato individuato: Raffaele Palladino.

Secondo le ultime indiscrezioni, la Juventus starebbe seriamente considerando l’ipotesi di affidare la squadra a Palladino, un profilo che piace molto alla dirigenza. L’ex allenatore del Monza, attualmente libero, è visto come un allenatore moderno e propositivo, capace di lavorare bene con i giovani, in linea con la nuova filosofia portata da Damien Comolli. Inoltre, Palladino ha una grande conoscenza dell’ambiente bianconero, essendo stato un ex giocatore della Juventus.

La situazione di Tudor è molto delicata. La Juventus gli ha concesso “ulteriore tempo per provare a invertire la tendenza negativa”, ma questo ultimatum sembra avere una scadenza ravvicinata. Le prossime due trasferte, contro Real Madrid in Champions League e contro la Lazio in Serie A, saranno decisive. Un altro passo falso in queste due gare potrebbe rendere inevitabile l’esonero di Tudor.

Nel frattempo, la dirigenza bianconera si prepara al possibile cambiamento: Raffaele Palladino è il candidato principale per raccogliere l’eredità di Tudor, con la sua figura che diventa sempre più centrale man mano che si avvicinano le sfide cruciali.