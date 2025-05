Pallone d’Oro, le quote di Sisal per il prossimo vincitore: ecco i favoriti, c’è anche un po’ di Italia

Pallone d’Oro 2025, le quote e i favoriti per la vittoria del principale premio individuale del calcio, tra candidati papabili e quote quasi impossibili

Le quote Sisal per il Pallone d’Oro 2025 offrono una fotografia inattesa e piena di suggestioni. In testa c’è Lamine Yamal, 17 anni appena compiuti, favorito assoluto a 2.00. Seguono Raphinha (3.00) e Donnarumma (6.00), a testimonianza di quanto contino non solo i numeri individuali, ma anche la visibilità nei grandi tornei: in questo caso, Champions League e Mondiale per club FIFA di questa estate.

Tra gli interisti, la squadra italiana più rappresentata nelle quote, spicca Lautaro Martínez a 16.00, primo inseguitore del gruppo di testa e vera stella nerazzurra. Più indietro, ma comunque considerati in lizza, Thuram, Barella e Calhanoglu (tutti a 100.00), mentre Bastoni è valutato 200.00 e Frattesi 500.00. Una presenza massiccia, che riflette la grande stagione del club.

La lista include nomi che fino a poco tempo fa sembravano fuori discussione per un premio del genere, come l’ex Juve Cristiano Ronaldo o Messi, oggi relegati a un malinconico 300.00. Sorprende anche la quota di Haaland, fermo a 200.00, e quella di Mbappé a 25.00. Sui 500.00 si accalcano decine di outsider, da Neymar a Tonali, da Pulisic a Yildiz, mentre a chiudere c’è Cambiaso, unica quota a quattro cifre: 1000.00, più premio simbolico che previsione concreta.

Quote Pallone d’Oro 2025 secondo Sisal

(giocatore – squadra – quota)