Pallone d’Oro 2018, la fine di un’era? «Ronaldo e Messi fuori dal podio»

Secondo le rivelazioni del giornalista francese Eric Mamruth, l’edizione 2018 del Pallone d’Oro vedrà Ronaldo e Messi fuori dal podio.

Né Messi né Cristiano Ronaldo. Stando a quanto svelato da Eric Mamruth, giornalista di “Radio France Internationale”, non sarà uno fra l’argentino e il portoghese a vincere il Pallone d’Oro 2018. I due fuoriclasse, anzi, sarebbero per la prima volta fuori dal podio del trofeo dal 2006. La clamorosa rivelazione è arrivata su Twitter e se confermata indicherebbe la fine di un’era calcistica, considerato che i due campioni hanno dominato gli ultimi 10 anni, aggiudicandosi 5 premi a testa.

Per il noto giornalista transalpino, al momento al comando con un ampio vantaggio sugli altri ci sarebbe il croato Luka Modric del Real Madrid, seguito dai francesi campioni del Mondo Raphael Varane e Kylian Mbappé. Se realmente la graduatoria del premio dovesse essere questa, sarebbero esclusi dal podio anche l’attaccante francese dell’Atletico Madrid, Antoine Griezmann, e l’egiziano del Liverpool Mohamed Salah. Per sapere chi si aggiudicherà il Pallone d’Oro 2018 e capire se Mamruth aveva ragione, bisognerà attendere il prossimo 3 dicembre, data in cui avverrà la consegna del premio.

PALLONE D’ORO 2018: DATE, CANDIDATI, FAVORITI