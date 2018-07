Quest’anno si terrà la 63esima edizione del Pallone d’Oro, il prestigioso riconoscimento che premia il miglior giocatore del mondo distintosi durante l’anno solare

C’è un appuntamento che tutti i calciatori aspettano con ansia, un premio personale che ogni giocatore spera di poter mettere nella propria bacheca: il Pallone d’Oro. Riconoscimento istituito nel 1956 da France Football, rivista sportiva francese, il Pallone d’Oro annualmente premia il giocatore che maggiormente si è distinto nel corso dell’anno solare. Negli ultimi dieci anni, la sfida per il prestigioso riconoscimento è stato affare solamente di Cristiano Ronaldo e Lionel Messi i quali si sono divisi equamente cinque edizioni ciascuno. I due fenomeni hanno dominato la classifica per l’assegnazione del Pallone d’Oro, rendendola sempre una corsa a due. Calciatori come Xavi nel 2011, Iniesta nel 2012, Neuer nel 2014 e Neymar nel 2015 e nel 2017 sono riusciti solo a conquistare il terzo posto della classifica, ad esclusione del 2010 dove Ronaldo non compare sul podio. Inutile quasi dire che Ronaldo e Messi detengono il primato di Palloni d’Oro vinti, avendo superato giocatori come Cruyff, Platini e Van Basten che sono riusciti a conquistarne in carriera tre. Le ultime dieci edizioni sono, dunque, andate a giocatori che militano in Spagna, non un caso.

Dal 2008 la Spagna è stata al centro del calcio mondiale, la Nazionale iberica ha conquistato consecutivamente dal 2008 al 2012 due Europei ed un Mondiale. Per quanto riguarda le competizioni per club è stato quasi un dominio assoluto: nelle ultime undici edizioni dal 2008 al 2018 la Champions League è andata ben in 7 casi ad un club spagnolo (3 Barcellona e 4 Real Madrid). Quasi analogo il caso dell’Europa League, dove nelle ultime undici edizioni, per ben 6 volte una squadra spagnola ha alzato la coppa (3 Atletico Madrid e 3 Siviglia).

L’appuntamento per il Pallone d’Oro anche per quest’anno è fissato durante il mese di dicembre anche se ancora non è stata fissata una data precisa; presumibilmente, come nelle ultime edizione, la cerimonia si svolgerà nella prima parte del mese. Anche la formula rimane invariata: ad ottobre verranno scelti i 30 calciatori che maggiormente si sono distinti durante l’anno solare in base a quattro criteri: valutazione complessiva delle prestazioni del giocatore e della squadra; valore del calciatore (talento e fair play); la carriera ed, infine, personalità e carisma. A votare per l’assegnazione del premio è una giuria composta da oltre 150 giornalisti di tutto il mondo, per l’Italia sarà Paolo Condò di Sky Sport. Quest’ultimi, durante la votazione, stabiliscono singolarmente il proprio podio personale assegnando al primo 5 punti, 3 al secondo ed 1 al terzo. La somma finale dei voti di tutta la giura decreterà il vincitore finale del premio.

Fare una previsione per i possibili trenta nomi che comporranno l’elenco per la votazione finale non è estremamente difficile. Oltre agli onnipresenti Ronaldo e Messi nella lista dei trenta nomi probabilmente troveremo: i neo campioni del Mondo Griezmann, Mbappé, Pogba, Kanté, Lloris e Varane; i croati, finalisti del Mondiale, Modric, Perisic, Rakitic e Mandzukic insieme a Cavani, De Bruyne, Hazard, Kane, Kroos, Lewandowski, Neymar, Sergio Ramos, Salah e Suarez, autori di una ottima stagione con le rispettive squadre di appartenenza. Tra questi i favoriti per la vittoria finale sembrano Cristiano Ronaldo, Messi, Mbappè, Kane, Modric, Griezmann e Salah. Adesso per scoprire chi porterà a casa la 63esima edizione del trofeo bisognerà attendere la fine dell’anno.