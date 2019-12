Pallone d’Oro 2019: Matthijs de Ligt al 15° posto della classifica

Il secondo “italiano” nella classifica del Pallone d’Oro 2019 è Matthijs de Ligt che si è piazzato al 15° posto del premio individuale più ambito nel panorama calcistico mondiale.

Il giovane difensore, passato in estate alla Juve, è stato premiato per la impressionante stagione fatta con la maglia dell’Ajax, con la quale ha conquistato una semifinale di Champions League.

Ranked at the 15th place of the 2019 #ballondor ⤵️

Matthijs de Ligt 🇳🇱@juventusfc

Live ranking > https://t.co/cSurv8xUiL pic.twitter.com/LfoNvY6b3D

— #BallondOr (@francefootball) December 2, 2019