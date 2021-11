Pallone d’Oro 2021, Drogba: «Bello vivere certe serate, oggi ha vinto il calcio»

Didier Drogba, ex attaccante, presente alla premiazione del Pallone d’Oro 2021, ha rilasciato delle dichiarazioni

Anche Didier Drogba presente alla premiazione del Pallone d’Oro 2021. Ecco le sue parole ai microfoni di Mediaset.

DICHIARAZIONI – «Grande sensazioni per questa serata in un grande teatro, non vedo l’ora che inizi tutto. Favorito? Non ne ho uno in particolare, il vincitore stasera è il calcio perchè si ritorna a vivere certe notti dopo il lungo periodo della pandemia».