Pallone d’Oro 2021, la cerimonia LIVE: in diretta la premiazione al giocatore più forte dell’ultimo anno

È tutto pronto per l’assegnazione del Pallone d’Oro 2021. L’appuntamento è per questa sera alle 20.30 quando a Parigi, al Théâtre du Châtelet, verrà consegnato l’ambito riconoscimento, il premio di France Football, arrivato quest’anno alla sua 65esima edizione. Lo scorso anno il premio non era stato assegnato a causa del Covid. Calcionews24.com seguirà LIVE la cerimonia.

Pallone d’Oro 2021, cerimonia LIVE:

20.48 – Pedri è il vincitore del Premio Kopa. La notizia

20.45 – Pallone d’Oro 2021, Donnarumma: «Premio a un portiere? Sempre difficile» – Gianluigi Donnarumma, portiere del Psg e dell’Italia, ha parlato prima della cerimonia per la consegna del Pallone d’Oro 2021. Le parole

20.25 – Pallone d’Oro 2021, Kjaer: «Vincerà uno tra Lewa, Messi e Ronaldo» – Simon Kjaer, diciottesimo classificato per il Pallone d’Oro 2021, ha parlato prima della cerimonia di premiazione. Le parole

20.19 – Pallone d’Oro 2021, Cannavaro: «Lewandowski il mio favorito, ma occhio a Messi» – Fabio Cannavaro, vincitore del Pallone d’Oro nel 2006, è presente alla premiazione del trofeo. Le parole

20.11 – Pallone d’Oro 2021, Mbappé: «Sogno di vincere, ma essere qui è già un onore» – Kylian Mbappè, attaccante del Psg, ha commentato le sue possibilità di vincere il Pallone d’Oro 2021. Le parole

20.05 – Pallone d’Oro 2021, Drogba: «Bello vivere certe serate, oggi ha vinto il calcio» – Didier Drogba, ex attaccante, presente alla premiazione del Pallone d’Oro 2021, ha rilasciato delle dichiarazioni. Le parole

11° posto – Erling Haaland

12° posto – Romelu Lukaku

13° posto – Giorgio Chiellini

14° posto – Leonardo Bonucci

15° posto – Raheem Sterling

16° posto – Neymar

17° posto – Luis Suarez

18° posto – Simon Kjaer

19° posto – Mason Mount

20° posto – Riyad Mahrez

21° posto – Lautaro Martinez e Bruno Fernandes

23° posto – Harry Kane

24° posto – Pedri

25° posto – Phil Foden

26° posto – Nicolò Barella, Ruben Dias e Gerard Moreno

29° posto – Cesar Azpilicueta e Luka Modric.

Pallone d’Oro 2021: i premi assegnati

Oltre al Pallone d’oro per il miglior calciatore verranno assegnati il Pallone d’oro femminile (nessuna italiana in lista), il Premio Jasin per il miglior portiere (candidato Donnarumma) e il Premio Kopa per il miglior giocatore Under 21, e due nuovi premi.

Premio Kopa – Pedri