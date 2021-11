Pallone d’Oro 2021, Cannavaro: «Lewandowski il mio favorito, ma occhio a Messi»

Fabio Cannavaro, vincitore del Pallone d’Oro nel 2006, è presente alla premiazione del trofeo. Ecco le parole dell’ex difensore

Anche Fabio Cannavaro tra gli invitati alla premiazione del Pallone d’Oro 2021. Le parole dell’ex difensore ai microfoni di Mediaset.

DICHIARAZIONI – «Bello tornare qui, è un segno di normalità. Parliamo di un premio unico che fa sognare tutti i calciatori. La speranza è che il calcio italiano torni ai massimi livelli, in estate la Nazionale ci ha dato grandi soddisfazioni. Bello ci sia qualche candidato, ma è ancora poco per quello che è il valore dell’Italia nella storia del calcio, dobbiamo tirare fuori altri calciatori. Vincitore? Per me Messi o Lewandowski, ma dire di più il secondo anche perchè gli è stato tolto lo scorso anno. Alla fine però questo premio non mette d’accordo nessuno, è solo uno a vincerlo. Ultimo italiano a vincerlo? Chi vuole vederlo deve venire a casa mia».

