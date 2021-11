Pallone d’Oro 2021, Jorginho primo tra gli italiani: è terzo!

Il centrocampista dell’Italia è finito nella top 3 della classifica finale del Pallone d’Oro 2021 ma non ha vinto

Jorginho beffato o Jorginho ha avuto quello che si merita? Il centrocampista del Chelsea, protagonista nell’ultimo anno sia con la maglia Blues del Chelsea che con quella Azzurra della Nazionale, ha chiuso al terzo posto del Pallone d’Oro 2021. Gradino più basso del podio, ma nella top 3 il centrocampista, primo tra gli italiani.

Jorginho ha fatto parte dell’Italia che ha vinto l’Europeo e del Chelsea che ha vinto la Champions. A livello di ‘importanza’ di trofei vinti in questa stagione nessuno ha fatto meglio. Ma non è bastato. Un’annata incredibile per l’ex giocatore del Napoli che si chiude con il terzo posto al Pallone d’Oro.