Pallone d’Oro 2021, a Lewandowski lo Striker of The Year 2021

Un premio per Robert Lewandowski, centravanti del Bayern Monaco. Al polacco è andato lo Striker of The Year 2021

Nella notte del Pallone d’Oro 2021 c’è già un premio per Robert Lewandowski. Il centravanti del Bayern Monaco, uno dei favoriti alla vittoria finale del premio, ha ricevuto il premio Striker of the Year.

Tanti grandi annate per il centravanti polacco, che continua a segnare con la maglia del Bayern Monaco e della Polonia. In questa stagione ha segnato 25 gol in 20 partite, lo scorso anno 48 gol in 40 partite. Numeri mostruosi!